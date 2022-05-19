Bingöl'de Siyer-i Nebi sınavı düzenlenecek

Bingöl'de Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) tarafından Siyer-i Nebi sınavı gerçekleştirilecek.

Her yıl Türkiye geneli "Gençler Efendimizin İzinde" sloganıyla düzenlenen Siyer-i Nebi sınavı bu yıl 11-12 Haziran'da yapılacak.

Başvuruların internet üzerinden alınacağı sınavda, Türkiye genelinde ilk 5'e, Bingöl'de ise ilk 3'e giren öğrencilere para ve kitap seti ödülü verilecek.

Sınava katılmak isteyen öğrenciler derneğin belirttiği internet sitesinden detaylı bilgi alabilecek.