Bingöl'de Siyer-i Nebi sınavı düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl'de Siyer-i Nebi sınavı düzenlenecek

19.05.2022 16:55
Bingöl'de Siyer-i Nebi sınavı düzenlenecek

Bingöl'de Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) tarafından Siyer-i Nebi sınavı gerçekleştirilecek.

Bingöl'de Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) tarafından Siyer-i Nebi sınavı gerçekleştirilecek.

Her yıl Türkiye geneli "Gençler Efendimizin İzinde" sloganıyla düzenlenen Siyer-i Nebi sınavı bu yıl 11-12 Haziran'da yapılacak.

Başvuruların internet üzerinden alınacağı sınavda, Türkiye genelinde ilk 5'e, Bingöl'de ise ilk 3'e giren öğrencilere para ve kitap seti ödülü verilecek.

Sınava katılmak isteyen öğrenciler derneğin belirttiği internet sitesinden detaylı bilgi alabilecek.

YORUMLAR
500
Bahar Candan'dan Olay Yaratan Yorum! Görenler Şaştı Kaldı Bahar Candan'dan Olay Yaratan Yorum! Görenler Şaştı Kaldı Ünlü Oyuncu Nişanlandı! İşte Fotoğraflar... Ünlü Oyuncu Nişanlandı! İşte Fotoğraflar...
Kaynak: AA

Anadolu Gençlik Derneği, Milli Gençlik Vakfı, Türkiye, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de Siyer-i Nebi sınavı düzenlenecek - Son Dakika


Son Dakika
16:42 Zelenski'den Vışıvanka Günü'ne özel kostüm: Savaşın başından beri giydiği tişörtünü çıkardı, gömlek giydi
16:40 Survivor All Star'da ikiz kardeşi elenen Sema'dan intikam yemini: Burunlarından fitil fitil getireceğim!
16:39 Finlandiya Başbakanı Marin'den "Türkiye ile masaya oturmalıyız" mesajı
16:28 Feci ölüm: Oturduğu mermer kırılınca kafa üstü 3 metre aşağıya düştü
16:11 Tanju Özcan'ın 'nefret ve ayrımcılık' içeren ilanları kaldırıldı! Özcan'dan "Alın beni hapse atın" tepkisi
16:02 Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda yok
15:49 Cannes Film Festivali'ne Meryem Uzerli'nin özel tasarım kıyafeti damga vurdu
15:47 Kadıköy'deki 19 Mayıs töreninde CHP'li parti üyesine saldırı düzenlendi! Burnu kırılan CHP'liye saldıranların MHP'li olduğu öne sürüldü
15:39 Edirne'de düğüne gelip para ve alkol isteyen grup kavga çıkardı: 5 kişi yaralandı
15:36 Arınç, 19 Mayıs'ta gençlere vurgu yaptı: Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 17:01:45. #1.11#
SON DAKİKA: Bingöl'de Siyer-i Nebi sınavı düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement