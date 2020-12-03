Bingöl'de sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı - Son Dakika

Bingöl'de sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı
03.12.2020 12:06
Bingöl'de tek katlı bir ev, sobadan çıkan kıvılcım nedeniyle meydana gelen yangında kullanılamaz hale geldi.
Bingöl'de tek katlı bir ev, sobadan çıkan kıvılcım nedeniyle meydana gelen yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangın, merkeze bağlı Yeni Mahalle Dikmen Caddesi'nde çıktı. Edinilen bilgilere göre, sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle evde yangın çıktı. Yangın bir anda evi sararken, aile kendisini dışarı attı. Ev sahibi komşuları ve itfaiye den yardım istedi. Yangın yerine gelen Bingöl Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü ancak ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın ile ilgili polis inceleme yaptı. - BİNGÖL
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