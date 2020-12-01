Bingöl'de sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Bingöl'de sokağa çıkma kısıtlaması
01.12.2020 22:24
Bingöl'de Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde vatandaşlar kurallara uyarak evlerine çekildi.
Bingöl'de Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde vatandaşlar kurallara uyarak evlerine çekildi.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Covid-19'la mücadele kapsamında bugünden itibaren hafta içi başlatılan 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyudu.Kent merkezinin en yoğun olduğu Genç ve İnönü Caddeleri ile Çapakçur Köprüsü de sessizliğe büründü.Güvenlik güçlerince de cadde ve kavşak noktalarında kontrol yapıldı.
Kısıtlama kapsamında valilik koordinesinde güvenlik güçlerinin sürekli denetimler yapacağı aktarıldı. - BİNGÖL
Son Dakika Denizlispor, Fenerbahçe'nin 2006 yılında şampiyonluğu kaybettiği maçı paylaştı Son Dakika: Hafta içi uygulanacak ilk sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte ihtiyacınız olan tüm bilgiler Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı Sinisa Mihajlovic'in kızı Viktorija, sevgilisiyle dudak dudağa sarmaş dolaş poz verdi Son Dakika: Türkiye'de 1 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 190 kişi vefat etti, 30 bin 110 yeni vaka tespit edildi "Kiralık katil" iddialarına Kadir Şeker'in avukatından yanıt: Temeli olmayan iftiralar Yolun ortasında geri geri yürüyen kadın, polise zor anlar yaşattı Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu