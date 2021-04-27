Bingöl'de sokağa çıkma kısıtlamasını ve maske kuralını ihlal eden kişiye para cezası - Son Dakika

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ve maske kuralını ihlal eden kişiye para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle saat 19.00 itibarıyla ilçede denetim yaptı.

Ekipler, Fatih Caddesi'nde gördüğü bir kişiye maske takması yönünde uyarıda bulundu ve izin belgesini sordu.

İzin belgesi olmaması nedeniyle ceza kesmek isteyen polisi, vatandaş engellemeye çalıştı.

Bunun üzerine yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından ekipler, sokağa çıkmasını ve maske kuralını ihlal eden kişiye para cezası kesti.