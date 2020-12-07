Bingöl'de sokağa çıkma yasağını 28 kişi ihlal etti, 88 bin TL ceza kesildi - Son Dakika

Bingöl'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 28 kişi ihlal etti, 88 bin 200 TL idari para cezası kesildi.

Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 4 Aralık Cuma günü 21.00'den 7 Aralık Pazartesi 05.00'e kadar olan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın olduğu günlerde valilik koordinesindeki güvenlik güçleri yasağı ihlal edenlere idari para cezası kesti.Kentte kısıtlamayı ihlal eden 28 kişiye 88 bin 200 TL para cezası kesildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada: "İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında 4 Aralık - 7 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 28 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup toplam 88.200 TL para cezası uygulanmıştır. Lütfen kurallara uyalım, kişisel tedbirimizi alalım" denildi. - BİNGÖL