Bingöl'de sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 70 bin TL ceza kesildi - Son Dakika

Bingöl Valiliği, Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 101 kişiye 70 bin 322 TL idari para cezasının kesildiğini bildirdi.



Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalara aralıksız bir şekilde devam ediliyor.Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmaları gerçekleştiren valilik, 101 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden 70 bin 322 TL para cezası kesildiğini açıkladı.



Valilik açıklamasında "Valiliğimiz denetleme ekipleri tarafından 278 gıda işletmesi denetlenmiş, 803 çalışana korona virüsten korunmak için yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterilmiştir. Korona virüs nedeniyle ilimizde fahiş fiyat nedeniyle 184 firma ve iş yeri denetlenmiştir. Vefa sosyal destek gruplarımız 60 araç ve 243 personelle vatandaşlarımızın hizmetindedir. İlimizi giriş-çıkış kontrol noktalarında toplam 177 bin 719 araç kontrol edilmiştir" denildi.



Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza yağdı



Açıklamanın devamında "Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 101 kişiye 70 bin 322 TL idari para cezası kesilmiştir. Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından 5 bin 414 vatandaşımızın talebi karşılanmıştır. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında ilimizde 14 bin 946 ihtiyaç sahibi aileye bin TL'lik sosyal yardım ödemesi yapıldı. Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından 703 adet gıda kolisi dağıtılmıştır. Korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan bin 366 vatandaşımız evlerinde ziyaret edilmiştir"ifadelerine yer verildi. - BİNGÖL