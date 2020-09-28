Bingöl'de sokak kedileri için bazı noktalara mama bırakıldı - Son Dakika

Bingöl'de bir araya gelen bir grup genç, kendi imkanlarıyla satın aldıkları mamaları kentin değişik noktalarına bıraktı.

Bingöl Saat Kulesi önünde toplanan gençler, dergi satarak kazandıkları para ile sokak kedileri için aldıkları mamaları, hayvanların yaşam alanlarına bıraktı.

Gençler adına konuşan İsmail Ataş, park ve bahçelerde, mahalle aralarında sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Bunun için hayvanların korunmasıyla ilgili yayınların yer aldığı dergiyi satarak elde ettikleri geliri hayvanların beslenmesi için harcadıklarını belirten Ataş, "Sokak hayvanları mama yesin diye mama kaplarını doldurup uygun yerlere bıraktık. İnsanlardan çok olumlu tepkiler aldık. Aç kalan hayvanları doyurmaktan büyük mutluluk duyduk. Bütün insanların çevrelerindeki başı boş hayvanlara sahip çıkmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.