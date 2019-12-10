Bingöl'de son bir ayda aranan 98 şahıs yakalandı

Bingöl polisinin son bir ay içerisinde yaptığı çalışmada 2 ile 6 yıl arasında hapis cezaları bulunan şahıslarında aralarında olduğu 98 şüpheli yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, geçtiğimiz ay yaptığı çalışmada 98 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan M.K'nin bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından hakkında 6 yıl 3 ay, P.Ç, D.K,Ö.K'nin ise yağma suçlarından haklarında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezaları olduğu belirtildi.Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçun haklarında 2 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan O.A, C.A, M.G, İ.Y, M.E, M.G'ninde yakalandığı aktarıldı.Diğer yakalanan şahısların ise basit yaralama, hakaret, yaralama suçlarından çeşitli miktarlarda para cezası ve aranma kayıtları bulunduğu öğrenildi.



Öte yandan 2018 yılı 11 aylık dönemde yakalanan şahıs sayısı bin 156 iken 2019 yılı 11 aylık dönemde yakalanan şahıs sayısının bin 469 olduğu öğrenildi. - BİNGÖL