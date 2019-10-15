Son Dakika Haberleri: Bingöl'de sosyal medyada terör propagandasına tutuklama
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Bingöl'de sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

1 saat önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.

Bingöl'de sosyal medyada terör propagandasına tutuklama, System.String[]

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya paylaşımlarında halkı kin ve nefrete tahrik edici paylaşım yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Çalışma kapsamında Bingöl'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'ya destek verdiği, hesaplarında örgütü övücü, destekleyici paylaşım yaptığı ve asılsız haberler yaydığı belirlenen 10 şüpheli tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:30 Kaynak: AA
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