Bingöl'de sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bingöl'de sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Bingöl'de sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

Bingöl'de sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde olabilecek eylem ve provokasyonların engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünü destekleyici, övücü, provokatif paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra ifadeleri alınıp serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, kamu düzeninin sağlanması, vatandaşların huzur ve güvenini sağlamaya yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Son Dakika

Cansız bedenleri parçalanıp gömülmüş halde bulundu! Karı-kocanın kayıp kafaları halen aranıyor

Afgan mültecilerin eğlendiği videoyu paylaşan Demet Akalın isyan etti: Ülkemde istemiyoruz

Bir günde üç madalya! Buse'lerden sonra Uğur Aktaş da gururlandırdı

Keramet yeni yoldaymış! Kocaeli'de arsa fiyatları 5 bin liradan 500 bin liraya çıktı

Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için "Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyor" demişti

Aşı olmamak için direniyor! Sneijder'in savunması akıllara durgunluk verdi

Manavgat yangın alanına yağmur yağdı! Orman işçileri el açıp dua etti

Askerden izne gelen gencin, 5'inci kattan atlayarak intihar ettiği iddia edildi