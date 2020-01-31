Bingöl'de STK'lar sözde Orta Doğu Barış Planını kınadı - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı 'Orta Doğu Barış Planı' Bingöl'de İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu tarafından kınandı.



ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun geçtiğimiz günlerde açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'ndan sonra Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'den de kınama açıklaması geldi.



İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu, cuma namazı sonrası Genç Caddesi saat kulesi önünde basın açıklaması düzenlendi. Platform adına basın açıklamasını okuyan Ferhat Varol Güneş, ABD'nin yeni bir skandala daha imza attığını vurguladı.



Varolgüneş, "Haydut ABD Başkanı Donald Trump, İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında sözde Orta Doğu Barış Planını açıkladı. Kudüs'ü işgalci İsrail'in başkenti olarak tanıyan ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ABD yeni bir skandala daha imza attı.Yüzyılın anlaşması olarak servis edilen tek taraflı anlaşma Siyonistlerin yayılmacı politikalarına onay verirken Filistinlileri parya olarak yaşamaya mahkum ediyor. ABD Başkanı Trump, Netanyahu ile kameralar karşısına geçerek Küdüs'ü bir bütün olarak İsrail'in başkenti olarak kabul ettiklerini açıkladı. Göreve geldiği günden bu yana Siyonistlerin emir eri gibi hareket eden Trump, aldığı kararlarla Siyonistleri şımartarak Filistin halkının meşru haklarını yok saymaktadır. Trump, açıklamasında işbirlikçi hain Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a toplantıya elçi gönderdikleri için teşekkür etti. Emperyalistlerin elinde birer oyuncağa dönüşen bu kukla yönetimleri tarih asla affetmeyecektir. Plan tamamen Filistin'in yok olması ve Kudüs'ün ilhak edilmesidir. Bugün burada ilk kıblemiz Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ve ilhak eden ABD'yi kınamak için toplanmadık"dedi. - BİNGÖL