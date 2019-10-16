Son Dakika Haberleri: Bingöl'de STK'lardan Barış Pınarı Harekatına destek
Son Dakika Güncel Bingöl'de STK'lardan Barış Pınarı Harekatına destek

Bingöl'de STK'lardan Barış Pınarı Harekatına destek

17 dakika önce

BİNGÖL (İHA) – Barış Pınarı Harekatına destek verdiklerini belirten Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Ayas, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir.

Bingöl'de STK'lardan Barış Pınarı Harekatına destek, System.String[]

BİNGÖL (İHA) – Barış Pınarı Harekatına destek verdiklerini belirten Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Ayas, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur" dedi.


Bingöl TSO, Hak-İş, Memur-Sen, ESOB, Türk-İş, Kamu-Sen, TZOB, Türk Sağlık-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak bir basın açıklaması düzenleyerek Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini açıkladı. Basın açıklamasını STK'lar adına Bingöl TSO Başkanı Mahmut Ayas yaptı.


Harekattaki amacın ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak olduğunu aktaran adına Ayas, "Aynı zamanda bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur" dedi. - BİNGÖL

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:17 Kaynak: İHA
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