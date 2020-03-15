Bingöl'de su depoları temizlik çalışması - Son Dakika
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Bingöl'de su depoları temizlik çalışması

6 saat önce

Bingöl'de belediye ekiplerinin, şehrin içme suyunu karşılayan depoları temizleyerek, dezenfekte ettiği bildirildi.

Bingöl'de su depoları temizlik çalışması, System.String[]

Bingöl'de belediye ekiplerinin, şehrin içme suyunu karşılayan depoları temizleyerek, dezenfekte ettiği bildirildi.


Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlara içme suyu dağıtımı yapılan depoların temizlenmeye başlandığı belirtildi.


19 bin 500 metreküp kapasiteye sahip 7 içme suyu deposunun uzman ekiplerce temizlenerek klorlanma çalışmasının başladığı aktarılan açıklamada, "İlk olarak Kaleönü, Bahçelievler, çarşı merkezi ve Kültür Mahallesi'ni besleyen içme suyu depoları temizlenerek, klorlama çalışması yapıldı. Temizlikle birlikte ihtiyaç duyulan depoların bakım ve onarımları da yapıldı. Programlı bir şekilde sürdürülen çalışmalar kapsamında ilimizdeki tüm içme suyu depoları temizlenerek, klorlama çalışmaları tamamlanacak" denildi.


Apartman ve işyerlerinde bulunan su depolarının temizliği konusunda vatandaşlara da uyarı yapılan açıklamada, su depolarının yılda en az iki kez temizlik ve dezenfekte edilmesi gerektiği vurgulandı.


Dezenfektesi yapılmayan su depolarının tifo, tifüs, dizanteri, ağız yaraları, hepatit ve kolera gibi hastalıkların oluşmasına sebebiyet verebileceği değinilen açıklamada,"Apartman ve iş yerlerindeki depoların yılda iki kez temizletilmesi gerekiyor. Güvenli bir kapağı olmayan ve uzun süre dezenfektesi yapılmayan su depoları insan sağlığı açısından çok büyük tehlike oluşturmaktadır. Olası sağlık problemleriyle karşılaşmamak ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için içme suyu depolarının düzenli bir şekilde temizlenmelidir.Vatandaşlarımızdan bu hususta gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz"ifadelerine yer verildi. - BİNGÖL

Kültür Mahallesi, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:42 Kaynak: İHA
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