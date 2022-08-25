DEMİR KORKULUĞA SIKIŞAN KÖPEK KURTARILDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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DEMİR KORKULUĞA SIKIŞAN KÖPEK KURTARILDI; O ANLAR KAMERADA

25.08.2022 15:02

BİNGÖL'de sulama kanalındaki demir korkuluğa sıkışan köpek, işletmeci Sedat Korkut'un müdahalesiyle kurtarıldı.

BİNGÖL'de sulama kanalındaki demir korkuluğa sıkışan köpek, işletmeci Sedat Korkut'un müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ilıcalar beldesinde çay bahçesi işleten Sedat Korkut, arka taraftaki sulama kanalından gelen köpek seslerini duydu. Sesin geldiği yöne doğru giden Korkut, kanalın önündeki demir korkuluğa sıkışan köpeği fark etti. Köpeği önce sakinleştiren Korkut, daha sonra demir korkuluktan çıkardı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görünür bir sıkıntısı sağlık sorunu olmayan köpek salıverildi.(DHA)

YORUMLAR
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Duyarlı vatandaş, demirlere sıkışan köpeği kurtardı Duyarlı vatandaş, demirlere sıkışan köpeği kurtardı
Kaynak: DHA

Ilıcalar, Korkut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEMİR KORKULUĞA SIKIŞAN KÖPEK KURTARILDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEMİR KORKULUĞA SIKIŞAN KÖPEK KURTARILDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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