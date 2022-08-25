Ilıcalar beldesinde çay bahçesi işleten Sedat Korkut, arka taraftaki sulama kanalından gelen köpek seslerini duydu. Sesin geldiği yöne doğru giden Korkut, kanalın önündeki demir korkuluğa sıkışan köpeği fark etti. Köpeği önce sakinleştiren Korkut, daha sonra demir korkuluktan çıkardı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görünür bir sıkıntısı sağlık sorunu olmayan köpek salıverildi.( DHA )

Kaynak: DHA

Ilıcalar, Korkut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › DEMİR KORKULUĞA SIKIŞAN KÖPEK KURTARILDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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