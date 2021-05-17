Bingöl'de tam kapanma sonrası yoğunluk...En çok berberler doldu - Son Dakika

Bingöl'de tam kapanma sonrası yoğunluk...En çok berberler doldu

BİNGÖL - Bingöl'de tam kapanma sürecinin bitmesi ve kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşurken, 17 gün sonra da birçok esnaf işyeri açtı.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından kademeli normalleşme süreci başladı.Sabahın erken saatlerinde 17 gün sonra işyerinin kapılarını açan esnaf siftah yaparken, kentin işlek cadde ve sokaklarında da hem araç hem yaya yoğunluğu yaşandı.Tam kapanma sürecinde kapalı olan berberler de yoğunluk yaşanırken, berberler arife günü gibi bir zaman geçirdiklerini aktardı.

17 gün boyunca kapalı olduklarını belirten esnaflardan Hayri Dursun, "17 gün kapalıydı işyerlerimiz. Sıkıntılar çektik bu süreçte. İnşallah bu sıkıntılar çektiğimiz son kapanışımız olur. Bu hastalığın bitmesini umuyoruz. Bugün işyerlerimizi açtık siftah ettik. Tabi ister istemez müşterilerimiz bayağı bir çoğaldı. Arife günü gibi bir yoğunluk yaşıyoruz. Gerek vatandaşlarımız olsun gerekse esnaf olsun maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bu hastalığı tez zamanda bitiririz el birliğiyle" dedi.

İşyeri olarak maske ve mesafeye dikkat ettiklerini söyleyen Mehmet Tezel de "Bugün itibariyle işyerlerimizi açtık. İnşallah bundan sonra da maske, mesafe ve hijyene dikkat edeceğiz. Vatandaşlarımız da bunlara dikkat ederse inşallah kısa zamanda bu hastalık biter" şeklinde konuştu.