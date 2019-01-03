Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Tarihi Eser Kaçakçılığı

Bingöl'de Tarihi Eser Kaçakçılığı

1 saat önce

Bingöl'de, tarihi değeri olduğu değerlendirilen 4'ü altın 103 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

Bingöl'de Tarihi Eser Kaçakçılığı, System.String[]
Bingöl'de, tarihi değeri olduğu değerlendirilen 4'ü altın 103 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, koruma altına alınan yerlerde kaçak kazıyla elde ettikleri tarihi objeleri piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 4'ü altın, 1'i gümüş ve 8'i bronz olmak üzere 103 sikke, altın kolye, gümüş madalyon, 3 gümüş zincir kolye, gözyaşı şişesi, bakır kase ve 5 bronz obje ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:30 Kaynak: AA

Jandarma, Bingöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 Milyon TL Vurgun Yapan Dolandırıcılara 'Poşu'lu Operasyon Tarihi Eserleri Binanın Giriş Katına Saklayan Kaçakçılar, Yakayı Ele Verdi

Türkiye'nin Seferber Olduğu Minik Sudenaz'dan Acı Haber Geldi Canlı Yayında Cesetlerin Yerini Söyleyince Polis Harekete Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 19:43:42. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Tarihi Eser Kaçakçılığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]