Bingöl'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı - Son Dakika

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve Bingöl Belediyesi itfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılan yaralılar, Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Bölgesi 'nde çalışan tarım işçilerinin içinde bulunduğu 72 AAC 137 plakalı minibüs, Bingöl- Erzurum kara yolunun 36. kilometresindeki Soğukçeşme mevkisinde devrildi.

Bingöl 'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

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