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Bingöl'de tefeci operasyonu: 1 gözaltı

2 saat önce

Bingöl'de düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alınırken, iş yerinde yapılan aramada farklı kişilere ait çok sayıda çek, senet ve tapu ele geçirildi.

Bingöl'de tefeci operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

Bingöl'de düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alınırken, iş yerinde yapılan aramada farklı kişilere ait çok sayıda çek, senet ve tapu ele geçirildi.


Bingöl Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından tefecilere yönelik 4 ay süren çalışma yapıldığını bildirdi.


Açıklamada, "Altın ticareti yapılıyormuş gibi göstermek suretiyle vatandaşlara yüzde 50'lere varan faiz miktarlarıyla borç para vererek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen A.R.D. isimli şahıs 03.10.2019 tarihinde yapılan operasyonda tefecilik suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsa ait kuyumcu dükkanında yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 64 fişek ile farklı kişilere ait çok sayıda çek, senet, tapu ve birçok doküman ele geçirilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Bingöl Valiliği, Bingöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:51 Kaynak: İHA
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