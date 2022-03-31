Bingöl'de tekstil çalışanlarına KADES tanıtıldı - Son Dakika
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Bingöl'de tekstil çalışanlarına KADES tanıtıldı

31.03.2022 14:34
Bingöl'de tekstil çalışanlarına KADES tanıtıldı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, merkezde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan kadınlara KADES uygulamasını tanıttı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, merkezde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan kadınlara KADES uygulamasını tanıttı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, merkezde faaliyet gösteren bir tekstil çalışan 300 kadına KADES uygulamasını tanıtarak bilgilendirmede bulundu. Yapılan bilgilendirme sonrasında kadınların telefonlarına KADES uygulaması yükletildi.

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Bingöl'de tekstil çalışanlarına KADES tanıtıldı

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Bingöl, KADES, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de tekstil çalışanlarına KADES tanıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de tekstil çalışanlarına KADES tanıtıldı - Son Dakika
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