Bingöl'de telefonla konuşmak için yüksek yere çıkan güvenlik korucusu çığ altında kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl'de telefonla konuşmak için yüksek yere çıkan güvenlik korucusu çığ altında kaldı - Son Dakika

Bingöl'de telefonla konuşmak için yüksek yere çıkan güvenlik korucusu çığ altında kaldı

6 saat önce

Bingöl'ün Solhan ilçesinde telefonla konuşmak için çıktığı yüksek yerde çığ altında kalan güvenlik korucusuna ulaşılmaya çalışılıyor.

Bingöl'de telefonla konuşmak için yüksek yere çıkan güvenlik korucusu çığ altında kaldı, System.String[]

Bingöl'ün Solhan ilçesinde telefonla konuşmak için çıktığı yüksek yerde çığ altında kalan güvenlik korucusuna ulaşılmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gençtavus köyünün Kuştepe mezrasında telefonla konuşmak için evden yüksek yere çıkan güvenlik korucusu Yüksel Arlı'dan (42) bir daha haber alınamadı.

Arlı'nın uzun süre eve dönmemesi üzerine ailesi tarafından jandarmaya haber verildi.

Yapılan çalışmada Arlı'nın çığ altında kaldığı belirlendi.

Bölgede jandarma, AFAD, UMKE ve AKUT ekiplerinin Arlı'yı arama çalışması sürüyor.

Solhan, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 07:36 Kaynak: AA
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