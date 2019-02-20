Bingöl'de Terör Operasyonu
7 dakika önce
Bingöl'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
Bingöl
'de terör örgütü PKK
'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı, 3 ruhsatsız av tüfeği ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:53 Kaynak: AA
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