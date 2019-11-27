Bingöl'de terör operasyonu, çok sayıda malzeme ele geçirildi

Bingöl kırsalında jandarma timlerinin düzenlediği operasyonda kayalıklara gizlenmiş şekilde aralarında 4 takım termal kameraya yakalanmamak için kullanılan elbise, EYP kumandaları ile çok sayıda çeşitli malzeme ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 26 Kasım 2019 tarihinde Bingöl İli Merkez İlçesi Dallıtepe Köyü kırsalında icra edilen operasyon neticesinde yapılan arazi aramasında kayalıkların arasına gizlenmiş vaziyette sırt çantası içerisinde el telsizi, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda giyim malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.



Malzemeler içinde, termal kameraya karşı elbise bile çıktı



Açıklamada ele geçirilen malzemelerin, 2 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet el telsizi, 1 adet tablet bilgisayar, 2 adet EYP kumandası, 2 adet küçük akü, 1 adet powerbank, 50 metre kablo, 4 takım termal kameraya yakalanmamak için kullanılan elbise, 4 takım kamuflaj elbise, 1 adet mont, 4 adet eldiven, 1 adet sırt çantası olduğu belirtildi.



Güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü de aktarıldı. - BİNGÖL