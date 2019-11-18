Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesine bağlı Gerçekli köyü Kapılı mezrası bölgesinde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda yapılan arazi aramasında toprağa gömülü bidon içinde kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait mühimmat, 12 sinyal verici, uzaktan kumanda, 23 fünye, 25 metre kablo, lehim makinesi, 30 santimetre ateşleme fitili, akü, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Kent genelinde terörle mücadele kapsamında operasyonlar sürüyor.