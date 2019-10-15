Son Dakika Haberleri: Bingöl'de terör propagandasına 3 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de terör propagandasına 3 tutuklama

Bingöl'de terör propagandasına 3 tutuklama

2 saat önce

Bingöl'de, sosyal medya üzerine terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 10 şüpheli yakalandı, 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bingöl'de terör propagandasına 3 tutuklama, System.String[]

Bingöl'de, sosyal medya üzerine terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 10 şüpheli yakalandı, 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmada 10 şüpheli tespit edilerek eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 10 şüpheli de gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BİNGÖL

Emniyet Müdürlüğü, Bingöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Venezuela'da asgari ücretlilerin maaşına yüzde 375 zam yapıldı
Çin, Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı'nı durdurma çağrısı yaptı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bin kilometrekarelik alanı terörden kurtardık Son Dakika: YPG'li teröristler yine sivillere saldırdı: Yaralılar var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 12:39:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de terör propagandasına 3 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]