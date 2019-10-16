Son Dakika Haberleri: Bingöl'de terör propagandasına 3 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de terör propagandasına 3 tutuklama

Bingöl'de terör propagandasına 3 tutuklama

1 saat önce

Bingöl'de terör propagandasına 3 tutuklamaBİNGÖL - Bingöl'de, sosyal medya üzerine terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 10 şüpheli yakalandı, 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bingöl'de terör propagandasına 3 tutuklama

BİNGÖL - Bingöl'de, sosyal medya üzerine terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 10 şüpheli yakalandı, 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmada 10 şüpheli tespit edilerek eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 10 şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bingöl'de terör propagandasına 3 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü, Bingöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:35 Kaynak: İHA
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