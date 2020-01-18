Bingöl'de terör ve uyuşturucuya darbe vuruldu - Son Dakika
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Bingöl'de terör ve uyuşturucuya darbe vuruldu

6 saat önce

Bingöl'de son 1 yılda yapılan bin 924 operasyonda 12 terörist etkisiz hale getirildi, yüklü miktarda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Bingöl'de terör ve uyuşturucuya darbe vuruldu, System.String[]

Bingöl'de son 1 yılda yapılan bin 924 operasyonda 12 terörist etkisiz hale getirildi, yüklü miktarda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca teröristlerin beslendiği 5 tondan fazla da uyuşturucu madde ele geçirildi.


Bingöl Valiliği, 2019 yılında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen terör ve uyuşturucu operasyonlarının verilerini açıkladı. Valilik koordinesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan 92 şehir, bin 827 kırsal terör operasyonlarında 1'i sağ 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 19 sığınak, barınak ve mağaranın ise bulunarak imha edildiğini aktardı. Yapılan operasyonlarda ayrıca 894 kilogram patlayıcı, 37 adet el bombası, 10 adet mayın, 19 adet ağır ve uzun namlulu silah ile 2 bin 280 adet mühimmatın bulunduğu bilgisi paylaşıldı.


Öte yandan önceki yıl da güvenlik güçleri tarafından 35 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.


Terör örgütlerine yardım-yataklık ve örgütle irtibatlı olan 254 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, bunlardan 152'sinin PKK/KCK, 23'ünün FETÖ ve 79'unun DEAŞ terör örgütünden olduğu ve toplamda 49 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi.


663 operasyonda 5 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi


Uyuşturucu ile mücadele kapsamında kentte yapılan 663 operasyonda 230 şüpheli yakalanırken, bunlardan 69'u ise tutuklandı. Operasyonlarda 5 ton 376 kilogram esrar, 52 kilogram skunk, 3 milyon 207 bin 451 kök Hint keneviri, 5 bin adet uyuşturucu hap ile çeşitli miktarlarda eroin, metamfetamin ve kokain ele geçirildi. - BİNGÖL

Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:22 Kaynak: İHA
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