Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 'teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşü
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Bingöl'de 'teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşü

1 saat önce

Bingöl'de 'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşüDiyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesiyle 7 sivilin kişinin şehit olduğu saldırı, Bingöl'de düzenlenen'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşü ile kınandı.

Bingöl'de 'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşü

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesiyle 7 sivilin kişinin şehit olduğu saldırı, Bingöl'de düzenlenen'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşü ile kınandı.

Kentte binlerce kişi Saat Kulesi önünde bir araya geldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen kalabalık teröre lanet okuyarak, kardeşlik mesajı verdi. Yürüyüşün son bulduğu 15 Temmuz Meydanı'nda katılımcı sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına açıklama yapan Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Naim Tan, terör örgütü PKK'nın Kürtleri savunmak gibi bir amacının olmadığını ifade ederek, 'Geçmişten beri binlerce Kürt kökenli, Zaza kökenli sivil ve savunmasız vatandaşımızı katlettiler. Dağlarımızda yaptığınız katliamların izleri hala mevcuttur. Üstelik bunu yaparken de sözde Kürtleri, Zazaları savunma adına yaptınız. Bu yaptığınız katliamlar gösteriyor ki siz Kürt de değilsiniz Müslüman da değilsiniz. Bizim için bizim adımıza öldürmeyin diyoruz. İnsanları katleden bu PKK'nın da işbirlikçisi HDP'nin de Kürtleri ve Zazaları savunmak gibi bir dertleri yok. Bunlar yıllarca en büyük zararı bölge halkına verdiler. Ekmeğimizi elimizden aldılar, gelen hizmeti engellediler, çocuklarımızı zorla dağa götürdüler dedi.

Bingöl'de 'teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşü

Bingöl, Kulp, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:20 Kaynak: DHA
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