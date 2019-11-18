Son Dakika Haberleri: Bingöl'de, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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Bingöl'de, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

6 saat önce

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda örgüte ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bingöl'de, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi, System.String[]

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda örgüte ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada toprağa gömülü bidon içerisinde kalaşnikof tüfek, 31 fişek, 23 fünye, dürbün ve örgütsel doküman ele geçirildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:17 Kaynak: DHA
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