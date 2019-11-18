Bingöl'de, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada toprağa gömülü bidon içerisinde kalaşnikof tüfek, 31 fişek, 23 fünye, dürbün ve örgütsel doküman ele geçirildi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda örgüte ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Rum medyası manşet yaptı: Güney Kıbrıs'ta her haneye bir silah düşüyor