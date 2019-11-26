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Bingöl'de teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçti

7 saat önce

BİNGÖL'de güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bingöl'de teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçti, System.String[]

BİNGÖL'de güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Aşağıköy kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik dün operasyon düzenlendi. Jandarma komando birliklerinin de katıldığı operasyonda, teröristlere ait toprağa gömülü çeşitli yaşam malzemeleri ele geçildi.

Malzemeler, operasyon bölgesinde imha edildi.


Jandarma, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:31 Kaynak: DHA
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