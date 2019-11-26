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Bingöl'de teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçti
7 saat önce
BİNGÖL'de güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:31 Kaynak: DHA
BİNGÖL'de güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, yaşam malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Aşağıköy kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik dün operasyon düzenlendi. Jandarma komando birliklerinin de katıldığı operasyonda, teröristlere ait toprağa gömülü çeşitli yaşam malzemeleri ele geçildi.
Malzemeler, operasyon bölgesinde imha edildi.
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