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BİNGÖL'DE TERÖRİSTLERİN 3 ODALI SIĞINAĞI İMHA EDİLDİ - Son Dakika

BİNGÖL'DE TERÖRİSTLERİN 3 ODALI SIĞINAĞI İMHA EDİLDİ

01.12.2021 10:33

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, 'Eren-Kış 6 Operasyonu' kapsamında, PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 odalı sığınak, içindeki malzemelerle imha edildi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, 'Eren-Kış 6 Operasyonu' kapsamında, PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 odalı sığınak, içindeki malzemelerle imha edildi. İl Jandarma Komutanlığı'nca Genç kırsalında düzenlenen 'Eren-Kış 6 Operasyonu' kapsamında, 29 Kasım'daki arazi aramasında, PKK'lı teröristlerin kış üslenmesi için kullandığı 3 odalı sığınak tespit edildi. Sığınakta; 20 kilogram amonyum nitrat, 10 av tüfeği fişeği, tıbbi malzemeler ve yaşam malzemeleri bulundu. Güvenlik güçleri, sığınağı içindeki malzemelerle birlikte imha ederek, kullanılamaz hale getirdi.

BİNGÖL'DE TERÖRİSTLERİN 3 ODALI SIĞINAĞI İMHA EDİLDİ
BİNGÖL'DE TERÖRİSTLERİN 3 ODALI SIĞINAĞI İMHA EDİLDİ
BİNGÖL'DE TERÖRİSTLERİN 3 ODALI SIĞINAĞI İMHA EDİLDİ
BİNGÖL'DE TERÖRİSTLERİN 3 ODALI SIĞINAĞI İMHA EDİLDİ

PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİNGÖL'DE TERÖRİSTLERİN 3 ODALI SIĞINAĞI İMHA EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİNGÖL'DE TERÖRİSTLERİN 3 ODALI SIĞINAĞI İMHA EDİLDİ - Son Dakika
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