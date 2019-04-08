Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Teröristlerin 5 Odalı Sığınağı İmha Edildi

Bingöl'de Teröristlerin 5 Odalı Sığınağı İmha Edildi

1 saat önce

Bingöl'de teröristlerin 5 odalı sığınağı imha edildi Sığınakta ve toprağa gömülü bidonlarda patlamaya hazır 3 adet EYP, çok sayıda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve gıda ele geçirildiği öğrenildiBİNGÖL - Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 odalı bir sığınak...

Bingöl'de teröristlerin 5 odalı sığınağı imha edildi
Sığınakta ve toprağa gömülü bidonlarda patlamaya hazır 3 adet EYP, çok sayıda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve gıda ele geçirildiği öğrenildi

BİNGÖL - Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 odalı bir sığınak ile toprağa gömülü gıda malzemeleri ve patlatılmaya hazır EYP düzenekleri bulunarak imha edildi.
Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından Genç İlçesi kırsalında, bölücü terör örgütüne yönelik bahar operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi.
Valilik açıklamasında,"İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Genç İlçesi kırsalında, 07 Nisan 2019 tarihinde, İlkbahar Yaz dönemi kapsamında, icra edilen operasyon neticesinde 5 odalı bir sığınak ve iki farklı noktada 6 jelikan bidon içerisinde 3 adet patlamaya hazır EYP düzeneği, 16 adet fünye, 8 adet dolu büyük tüp, 6 adet boş büyük tüp,muhtelif miktarda dijital veri ve örgütsel doküman,500 kilogram gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir"denildi.
Güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla çalışmalarının sürdürdüğü aktarılan açıklamada kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü öğrenildi.
Öte yandan 5 odalı sığınağın imha edildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:17 Kaynak: İHA

PKK, Bingöl, 3. Sayfa
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