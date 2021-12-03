Son dakika haberi! BİNGÖL'DE TERÖRİSTLERİN 6 ODALI SIĞINAĞI İLE DEPOSU İMHA EDİLDİ

Son dakika gündem haberi: BİNGÖL'de sürdürülen 'Eren-Kış 6 Operasyonu' kapsamında, PKK'lı teröristlerin kullandığı 1 depo ile 6 odalı sığınak, içindeki malzemelerle imha edildi.

BİNGÖL'de sürdürülen 'Eren-Kış 6 Operasyonu' kapsamında, PKK'lı teröristlerin kullandığı 1 depo ile 6 odalı sığınak, içindeki malzemelerle imha edildi. İl Jandarma Komutanlığı'nca Bingöl kırsalında sürdürülen 'Eren-Kış 6 Operasyonu' kapsamında yapılan arazi taramasında, 1 depo ve 6 odalı sığınak tespit edildi. Teröristlerin kullandığı depo ile sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınak ve depo, içindeki malzemelere imha edilerek, kullanılamaz hale getirildi.

Bingöl, PKK, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! BİNGÖL'DE TERÖRİSTLERİN 6 ODALI SIĞINAĞI İLE DEPOSU İMHA EDİLDİ - Son Dakika

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