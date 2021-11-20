Bingöl'de, teröristlerin 6 sığınağı imha edildi - Son Dakika

BİNGÖL'ün Genç ve Kiğı ilçeleri kırsalında, terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda; 18 nokta ile 6 sığınakta mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı'nca Genç ve Kiğı ilçeleri kırsalındaki 'Eren-Kış-3 ve Eren-Kış-6' operasyonları kapsamında, 19 Kasım'da yapılan arazi aramasında, 18 nokta ve 6 sığınakta mühimmat, EYP ve yaşam malzemeleri ele geçirildiğini açıkladı. Açıklamada, "1 Adet 81 mm'lik havan mühimmatı, 10 kilogram amonyum nitrat, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınaklar ve malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir" denildi.