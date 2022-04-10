Son dakika haber! Bingöl'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi - Son Dakika
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Son dakika haber! Bingöl'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

10.04.2022 17:09

Son dakika haberleri: Bingöl'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildiBİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında başlatılan Eren Kış-6 operasyonunda teröristlerin kullandığı 6 odalı sığınak imha edildi.

Bingöl'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında başlatılan Eren Kış-6 operasyonunda teröristlerin kullandığı 6 odalı sığınak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca 07 Nisan'da Genç ilçesi kırsalında başlatılan Eren Kış-6 operasyonu sürüyor. Operasyon kapsamında arazide yapılan aramada, teröristlerin kullandığı 6 odalı sığınak tespit edildi. Sığınak, içindeki yaşam malzemeleri ile birlikte imha edildi. (DHA)

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)-

Son dakika haber! Bingöl'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi
Son dakika haber! Bingöl'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi
Son dakika haber! Bingöl'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

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Son dakika 3. sayfa: Bingöl'de terör örgütüne ait 6 odalı sığınak imha edildi Son dakika 3. sayfa: Bingöl'de terör örgütüne ait 6 odalı sığınak imha edildi Son dakika gündem: PKK'lı teröristlerce kullanılan 6 odalı sığınak bulundu Son dakika gündem: PKK'lı teröristlerce kullanılan 6 odalı sığınak bulundu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bingöl'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Bingöl'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi - Son Dakika
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