Bingöl'de, teröristlerin mühimmat ve malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de, teröristlerin mühimmat ve malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika

Bingöl'de, teröristlerin mühimmat ve malzemeleri ele geçirildi

6 saat önce

Bingöl'de jandarma timleri, bölücü terör örgütüne yönelik ormanlık alanda düzenlendiği operasyonda 4 farklı noktada toprağa gömülü mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve sözde eyalet sicil defterinin de olduğu çeşitli dokümanlar ele geçirdi.

Bingöl'de, teröristlerin mühimmat ve malzemeleri ele geçirildi, System.String[]

Bingöl'de jandarma timleri, bölücü terör örgütüne yönelik ormanlık alanda düzenlendiği operasyonda 4 farklı noktada toprağa gömülü mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve sözde eyalet sicil defterinin de olduğu çeşitli dokümanlar ele geçirdi.


Valilik, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Genç ilçesine bağlı Yolaçtı Köyü kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığını bildirdi. Açıklamada, operasyonda arazi aramasında dört farklı noktada meşelik sık ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette 4 adet bidon içinde silah, mühimmat malzemesi, doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini aktardı. Ayırca, teröristlerin sözde eyalet sicil defterinden, eğitim notlarına, örgüt kimliklerinden fotoğraf albümüne kadar bir çok doküman da bulunduğu öğrenildi.


Açıklamada, "1 adet RPG-7 Roketatar, 1 adet Anti Tank Mühimmatı, 29 adet 7,62 mm. çapında AK-47 P.Tf. Fişeği, 1 adet AK-47 P.Tf. Şarjörü, 3 adet EYP Düzeneği, 2 adet EYP Devresi, 30 metre mablo, çok sayıda EYP yapımında kullanılan devre tamamlayıcı, 8 adet el telsizi, 1 üdet akü, 1 adet el t kamerası, 4 adet video kaset, 1 adet cep telefonu, 3 adet Solüsyon, 40 adet enjektör, 30 adet tampon, 5 adet plaster, 2 adet lehim makinesi, 2 adet siren, 1 adet el feneri, Sözde Eyalet Sicil Defteri, 1 adet fotoğraf Albümü, 2 adet eğitim notu, 1 adet günlük, 2 adet örgüt kimliği, 20 adet kıyafet, 6 adet büyük tüpq, 2 adet mutfak tüpü, 15 Adet piknik tüpü, 3 adet uyku tulumu, çok sayıda pil ile çeşitli kıyafetler ele geçirilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Jandarma, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 11:05 Kaynak: İHA

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