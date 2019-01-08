Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Terörle Mücadele Çalışmaları

Bingöl'de Terörle Mücadele Çalışmaları

1 saat önce

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, geçen yıl terör örgütlerine yönelik bin 954 operasyon gerçekleştirildi.

Bingöl'de Terörle Mücadele Çalışmaları, System.String[]
Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, geçen yıl terör örgütlerine yönelik bin 954 operasyon gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında terör örgütlerine yönelik bin 954 operasyon yapıldığı belirtildi.

Çalışmalarda İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar Listesinde bulunan 6'sı sözde üst düzey yönetici 24 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına 148 şüpheliden 31'inin tutuklandığı aktarıldı.

Ortaya çıkarılan 56 sığınak ve barınağın kullanılamaz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"31 uzun namlulu silah, uçaksavar, 3 roketatar, 24 kaleşnikof, 2 kanas, 41 el bombası, 77 el yapımı patlayıcı, 2 ton 800 kilogram amonyum nitrat, 3 bin 373 muhtelif mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:10 Kaynak: AA

Jandarma, Bingöl, Güncel
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