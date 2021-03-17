Bingöl'de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor - Son Dakika

Bingöl'de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor

17.03.2021 09:52
Bingöl'de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor, System.String[]

Bingöl'de devam eden Eren-4 Karlıova-Varto operasyonları, zaman zaman çetin geçen kış şartlarına rağmen kararlılıkla sürdürülüyor.

Bingöl'de devam eden Eren-4 Karlıova-Varto operasyonları, zaman zaman çetin geçen kış şartlarına rağmen kararlılıkla sürdürülüyor. Bölgede terörün barınmasına izin vermeyen jandarma timleri, yaptıkları operasyonlarda şuana kadar çok sayıda uzun namlulu silahlar, mühimmat, yaşam malzemesi ve terörün gelir kaynağı uyuşturucu maddeyi bulmayı başardı.

Terör örgütü PKK'nın kış üstlenmelerini engellemek, teröristleri etkisiz hale getirmek, kullanılan sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından Bingöl'de 24 Ocak'ta başlatılan Eren-4 Karlıova-Varto operasyonları devam ediyor. Bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün adının verildiği operasyonda, Bingöl'den İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığı başta olmak üzere toplamda 587 personel yer alıyor. Karlıova ve Varto kırsalında yürütülen operasyonlar İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi tarafından görüntülendi. Binlerce rakımda, kar ve tipide operasyonları başarıyla yürüten timler, düşmana korku dosta güven verirken, komando marşı ile "Vatan Sana Canım Feda" mesajı gönderdi.

Toprağa gömülü uyuşturucu, silahlar ve mühimmatlar ele geçirildi

Operasyonlar kapsamında bu güne kadar, 3 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Hk-336 piyade tüfeği, 1 adet Bixi makineli tüfek, 1 adet Bixi makineli tüfek namlusu, 1 adet Bixi makineli tüfek çatal ayak, 11 adet Anti Tank Roketatar mühimmatı, 5 adet Anti Personel Roketatar mühimmatı, 16 adet Roketatar Sevk Fişeği, 13 adet savunma el bombası, 800 adet 5,56 mm HK piyade tüfeği fişeği, 380 adet 7,62 mm Bixi makineli tüfeği fişeği, 1 adet silah üstü gece görüş, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 4 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet Hk-33 piyade tüfeği şarjörü, 150 Kilogram toz esrar ve çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.

"Canımızı seve seve gerektiğinde vatanımız için feda edeceğiz"

Jandarma Teğmen Mevlüt Galip, "Bizler Eren-4 operasyonu kapsamında Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli olarak Bingöl genelinde operasyonlarımıza azim, kararlılık, inanç ve inatçı bir ruhla devam ediyoruz. Aziz Türk milletinin bilmesini isteriz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü korumak için her zaman, her yerde, her türlü arazi ve hava koşullarında mücadelemize devam edeceğiz. Canımızı seve seve gerektiğinde vatanımız için feda edeceğiz. Şehitlerimiz yattıkları yerlerde rahat uyusunlar. Şehit yakınlarımız, gazilerimiz mahsun olmasınlar. İntikamları er yada geç alınacaktır" dedi. - BİNGÖL

Bingöl'de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor
Bingöl'de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor
Bingöl'de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor
Bingöl'de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor
Bingöl'de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor
Bingöl'de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor
Bingöl'de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor
Bingöl'de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor
Bingöl'de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor
Bingöl'de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor
Bingöl'de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor
Bingöl'de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor
Bingöl'de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor
Bingöl'de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor
Bingöl'de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor
Bingöl'de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor
Bingöl'de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor
Bingöl'de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor
Bingöl'de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor
Bingöl'de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor
Bingöl'de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor
Bingöl'de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor
Bingöl'de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor
Bingöl'de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor
Bingöl'de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor
Bingöl'de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor
Bingöl'de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor
Bingöl'de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor
Bingöl'de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor
Bingöl'de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor
Bingöl'de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor
Bingöl'de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor
Bingöl'de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor
Bingöl'de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor
Bingöl'de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor

Karlıova, Jandarma, Piyade, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor - Son Dakika


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