Bingöl'de "Tıbbi ve Dini Açıdan Kan, Doku ve Organ Bağışı" konferansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl'de 'Tıbbi ve Dini Açıdan Kan, Doku ve Organ Bağışı' konferansı - Son Dakika

Bingöl'de "Tıbbi ve Dini Açıdan Kan, Doku ve Organ Bağışı" konferansı

6 saat önce

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü ile Bingöl Üniversitesi işbirliğiyle "Tıbbi ve Dini Açıdan Kan, Doku ve Organ Bağışı" konferansı düzenlendi.

Bingöl'de

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü ile Bingöl Üniversitesi işbirliğiyle "Tıbbi ve Dini Açıdan Kan, Doku ve Organ Bağışı" konferansı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, Bingöl Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'de organ nakli ihtiyacının her geçen gün hızla arttığına dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye genelinde 28 bin 524 hastanın organ nakli beklediğini vurgulayan Gündoğdu, şunları söyledi:

"Hasta sayısı da hızla artmasına rağmen, organ bağışı da bu hızla ilerlemediği için aradaki farkta açılıyor. Bu yıl içerisinde bin 800 beyin ölümü gerçekleşmiş, bunlardan sadece 497 kişinin ailesi ikna edilerek organ bağışı yapılmıştır. Bu bağışla da 2 bin hasta bu hastalıktan kurtulmuş gözüküyor. Organ bağışını yapmak çok önemli ve bu konuda toplum olarak daha duyarlı olmamız gerekmektedir."

Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Çiftçi de konferans konusunun son derece önemli olduğunu ve yapılan etkinliklerin de en önemlisi olduğuna işaret etti.

Her şeyin başında sağlık geldiğini ifade eden Çiftçi, "Organ bağışı konusunda toplum olarak daha bilinçli, daha duyarlı olmamız gerekmektedir. Organ bağışı son derece önemlidir. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ali Ekin ve nefroloji uzmanı Dr. Ayşegül Kudu birer sunum yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü, Bingöl Üniversitesi, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:42 Kaynak: AA
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