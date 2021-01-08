Bingöl'de ticari taksiyle kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Yaralanan sürücüler ile ticari taksideki yolcu, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

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