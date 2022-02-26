Bingöl'de tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Bingöl'de tır devrildi: 1 yaralı

26.02.2022 10:44

Bingöl'de tır devrildi: 1 yaralı Bingöl'de buz tutan karlı yolda kontrolden çıkan tır devrildi.

Bingöl'de tır devrildi: 1 yaralı

BİNGÖL - Bingöl'de buz tutan karlı yolda kontrolden çıkan tır devrildi. Kazada, sürücü yaralandı.

Kaza, Bingöl - Erzurum Karayolu Karlıova ilçesi Boncukgöze mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.N. idaresindeki 69 K 0042 plakalı tır, buz tutan karlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Bingöl'de tır devrildi: 1 yaralı
Bingöl'de tır devrildi: 1 yaralı
Bingöl'de tır devrildi: 1 yaralı

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Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor Karlıova'da kar yağışı etkili oldu, ilçe beyaza büründü Karlıova'da kar yağışı etkili oldu, ilçe beyaza büründü

Karlıova, Erzurum, Bingöl, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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