Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Tır Devrildi: 3 Yaralı

Bingöl'de Tır Devrildi: 3 Yaralı

53 dakika önce

Bingöl'de tır devrildi, 3 kişi yaralandı.

Bingöl'de Tır Devrildi: 3 Yaralı, System.String[]
Bingöl'de tır devrildi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Solhan karayolu Karan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.A.idaresindeki 34 GJ 6201 plakalı tır, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 acil servis ekiplerine bildirmesinin ardından kaza yerine UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:10 Kaynak: İHA

Solhan, Bingöl, 3. Sayfa
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