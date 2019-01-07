Bingöl'de Tır Devrildi: 3 Yaralı
53 dakika önce
Bingöl'de tır devrildi, 3 kişi yaralandı.
Bingöl
'de tır devrildi, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl- Solhan
karayolu Karan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.A.idaresindeki 34 GJ 6201 plakalı tır, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 acil servis ekiplerine bildirmesinin ardından kaza yerine UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. - BİNGÖL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:10 Kaynak: İHA
Otomobilden Fırlayan Genç Kız Feci Şekilde Can Verdi! Dehşet Anları Kamerada
Öğrenci Servisi ile İşçi Servisi Çarpıştı! 2 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var
Yılbaşında Alkol Almak İçin Polis Kılığına Giren Şüpheliler, Adliyeye Sevk Edildi
16 Yaşında Kuzeni, 17 Yaşında Halasının Torunuyla Nişanlandırılan Genç Kız Kayboldu