Son Dakika Haberleri: Bingöl'de tır elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
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Bingöl'de tır elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

51 dakika önce

Bingöl'de tır elektrik direğine çarptı, sürücü yaralandı, elektrik telleri yola sarkınca da trafik kısa süreliğine durduruldu.

Bingöl'de tır elektrik direğine çarptı: 1 yaralı, System.String[]
Bingöl'de tır elektrik direğine çarptı, sürücü yaralandı, elektrik telleri yola sarkınca da trafik kısa süreliğine durduruldu.

Kaza, Bingöl- Elazığ Karayolu Bilaloğlu köyü mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Elazığ istikametinden Bingöl'e doğru seyir halinde olan 34 UV 3627 tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Öteyandan kaza nedeniyle elektrik telleri yola sarktı. Jandarma ekipleri de geçici olarak trafiği durdu. Tellerden enerji kesilince yol tekrar jandarma kontrolünde trafiğe açıldı. - BİNGÖL
Elazığ, Bingöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:37 Kaynak: İHA
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