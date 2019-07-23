Bingöl'de tır elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
51 dakika önce
Bingöl'de tır elektrik direğine çarptı, sürücü yaralandı, elektrik telleri yola sarkınca da trafik kısa süreliğine durduruldu.
Bingöl Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:37 Kaynak: İHA
'de tır elektrik direğine çarptı, sürücü yaralandı, elektrik telleri yola sarkınca da trafik kısa süreliğine durduruldu.
Kaza, Bingöl- Elazığ
Karayolu Bilaloğlu köyü mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Elazığ istikametinden Bingöl'e doğru seyir halinde olan 34 UV 3627 tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.
Öteyandan kaza nedeniyle elektrik telleri yola sarktı. Jandarma
ekipleri de geçici olarak trafiği durdu. Tellerden enerji kesilince yol tekrar jandarma kontrolünde trafiğe açıldı. - BİNGÖL
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı TEM Otoyolu'nda yolun karşına geçmek isterken TIR'ın altında kaldı Köprü yolunda TIR devrildi: Trafik durma noktasına geldi Nijerya'da fidye vakaları bitmiyor: 72 kişi öldürüldü, 14'ü Türk 32 kişi kaçırıldı