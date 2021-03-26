Bingöl'de tır kaydı, dorsesi devrilmeye ramak kala durdu - Son Dakika

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kayan tır, şarampole indi, dorsesi ise devrilmeye ramak kala yan durdu.
Kaza, Karlıova ilçesine bağlı Ciligöl köy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 31 RF 488 plakalı tır, kayarak kontrolden çıktı kabin kısmı şarampole indi. Kazada kabin kısmına dayanan dorse devrilmeye ramak kala durdu. Kazada sürücü yara almadan kurtarıldı, maddi hasar meydana geldi.
Öteyandan, yağış ve buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olması istendi. - BİNGÖL
Kaynak: İHA
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