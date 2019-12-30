Bingöl'de tır yoldan çıktı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de tır yoldan çıktı: 1 yaralı - Son Dakika

Bingöl'de tır yoldan çıktı: 1 yaralı

6 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, tır yoldan çıkıp şarampole indi, kazada sürücü yaralandı.

Bingöl'de tır yoldan çıktı: 1 yaralı, System.String[]

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, tır yoldan çıkıp şarampole indi, kazada sürücü yaralandı.


Kaza, Karlıova-Erzurum karayolu Dörtyol köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ç. idaresindeki 31 BD 373 plakalı tır, yoldan çıktı. Yoldan çıkan tır, kayarak şarampole indi. Kabin kısmı aşağıda kalan tırın sürücüsü yaralandı. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.


Tır şarampolden, çekici yardımı ile kurtarıldı. - BİNGÖL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:31 Kaynak: İHA
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