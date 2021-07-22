Bingöl'de tır yoldan çıktı: 2 yaralı - Son Dakika

Bingöl'de tır yoldan çıktı: 2 yaralı

Bingöl'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı.

Bingöl'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Bingöl- Elazığ karayolu Yolçatı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

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