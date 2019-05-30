Bingöl'de tırın lastikleri yandı
2 saat önce
Bingöl'de seyir halinde olan bir tırın lastikleri yandı, itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü.
Bingöl'de seyir halinde olan bir tırın lastikleri yandı, itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:33 Kaynak: İHA
Yangın, Bingöl-Elazığ Karayolu Karşıyaka Mahallesi Kültür Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.T. idaresindeki 31 AAU 512 plakalı tır, seyir halinde iken lastikleri yanmaya başladı. Dumanları görüp yangını fark edene sürcü, aracı durdurarak Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, lastikleri soğutma işlemi yaparak yangını kontrol altına aldı.
Yangının fren sistemlerinden dolayı meydana geldiği aktarıldı. - BİNGÖL
Beyaz Saray'ın önünde kendini ateşe verdi!
Kahreden ölüm! Topladığı odunlar sonu oldu
İstanbul'da bir daireye giren yılan büyük korku yaşattı: Zehirliymiş, şoktayız
Beyaz Saray önünde kendisini ateşe veren adam öldü