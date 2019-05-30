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Bingöl'de tırın lastikleri yandı

2 saat önce

Bingöl'de seyir halinde olan bir tırın lastikleri yandı, itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü.

Bingöl'de tırın lastikleri yandı, System.String[]
Bingöl'de seyir halinde olan bir tırın lastikleri yandı, itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü.

Yangın, Bingöl-Elazığ Karayolu Karşıyaka Mahallesi Kültür Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.T. idaresindeki 31 AAU 512 plakalı tır, seyir halinde iken lastikleri yanmaya başladı. Dumanları görüp yangını fark edene sürcü, aracı durdurarak Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, lastikleri soğutma işlemi yaparak yangını kontrol altına aldı.

Yangının fren sistemlerinden dolayı meydana geldiği aktarıldı. - BİNGÖL
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:33 Kaynak: İHA
Elazığ, İtfaiye, Bingöl, 3. Sayfa
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