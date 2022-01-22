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Bingöl'de tonlarca kar kamyonlarla şehir dışına atılıyor - Son Dakika

Bingöl'de tonlarca kar kamyonlarla şehir dışına atılıyor

22.01.2022 11:13

Bingöl'de tonlarca kar kamyonlarla şehir dışına atılıyor Bingöl'de iki gün boyunca etkili olan ve kent merkezinde yaklaşık 1 metreyi bulan kar, belediye ekiplerince kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşınıyor.

Bingöl'de tonlarca kar kamyonlarla şehir dışına atılıyor

BİNGÖL - Bingöl'de iki gün boyunca etkili olan ve kent merkezinde yaklaşık 1 metreyi bulan kar, belediye ekiplerince kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşınıyor.

Bingöl genelinde 18 Ocak Salı günü öğleden sonra başlayan kar, perşembe gününe kadar aralıksız bir şekilde sürdü. Kar yağışının yer yer 1 metreyi bulduğu kent merkezinde, Bingöl Belediyesi ekipleri de seferberlik başlattı. Gece gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışan belediye, 150 kişilik karla mücadele ekibi ve 25 adet araç ile işlek caddelerde karları temizliyor. Kepçe, greyder ve loderle toplanan kar birikintileri, kamyonlara yüklenerek şehir dışında taşınmaya devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen ve ekiplerden bilgi alan Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kış ayları gelmeden hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Yağan karın kuraklığın önüne geçmesi temennisinde bulunan Arıkan, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Başkan Arıkan, "Son 3 yılı geçirdiğimiz sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Allah'a şükür son 2-3 gündür yoğun bir kar yağışı ile karşı karşıya kaldık. İnşallah bu kar yağışının da bereketini göreceğiz. Kar yağışı kuraklık için son derece önemli ancak karın yoğun bir yağışı sorunları da beraberinde getirdi. Biz bu anlamda bütün ekiplerimizle kış hazırlıklarımızı yapmıştık. Gerek kendi araçlarımızla gerekse dışardan kiralama yöntemiyle getirdiğimiz araçlarla bütün hazırlığımızı yaptık. Kar yağışı devam ettiği sürece bütün ana arterlerimiz başta olmak üzere bütün işlek caddeleri açık tutmaya çalıştık. Son derece başarılı olundu, güzel çalışmalar yapıldı. Yağışın durmasıyla birlikte bütün ekiplerimizle yoğun olan caddelerden başlayarak karın toplanıp şehir dışına taşınmasını sağlıyoruz. En işlek caddelerimizden başladık. Bir iki gün içinde bu ana caddelerimizi bitirdikten sonra ara caddelere ve diğer mahallelerimizde çalışma yapacağız" dedi.

Ekiplere teşekkür eden Başkan Arıkan, "Bu süreç içinde emek veren, sahada olan tüm ekiplerimize, personelimize, işbirliği içinde olan kurumlarımıza da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bingöl'de tonlarca kar kamyonlarla şehir dışına atılıyor
Bingöl'de tonlarca kar kamyonlarla şehir dışına atılıyor
Bingöl'de tonlarca kar kamyonlarla şehir dışına atılıyor

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Tragger, Bingöl, Ocak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bingöl'de tonlarca kar kamyonlarla şehir dışına atılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de tonlarca kar kamyonlarla şehir dışına atılıyor - Son Dakika
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