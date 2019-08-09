Bingöl'de toplu taşıma 2 gün ücretsiz
8 dakika önce
Bingöl'de Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde şehir içi toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.
Bingöl Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:30 Kaynak: AA
'de Kurban Bayramı
'nın ilk iki gününde şehir içi toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.
Başkan Erdal Arıkan
yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı ziyaretlerini kolaylaştırmak ve vatandaşların sevdiklerine kolaylıkla kavuşabilmesi için bayramın ilk iki gününde toplu taşımanın ücretsiz olacağını söyledi.
Vatandaşların bayramı rahat ve huzurlu geçirmelerini sağlamak amacıyla gerekli tüm önlemlerin alındığı da aktarılan Başkan Arıkan, "Bayram, birlik, beraberlik, paylaşma ve infak etmenin bayramıdır. Bu mübarek vakitlerin İslam Coğrafyasına huzur getirmesini ve tüm Müslüman mazlumlar için birer kurtuluş vesilesi olmasını diliyorum." dedi.
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