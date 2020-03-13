Bingöl'de toplu taşıma araçları ve duraklar dezenfekte edildi - Son Dakika

Bingöl'de toplu taşıma araçları ve duraklar dezenfekte edildi

BİNGÖL'de koronavirüs önlemleri kapsamında yoğun olarak kullanılan toplu taşıma araçları ve yolcu duraklarını dezenfekte edildi.

Çin'de başlayıp dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesini ardından, Bingöl Belediyesi çalışma başlattı. Ekipler, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsler ile yolcu duraklarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Bingöl Belediye Bakanı Yardımcısı Sait Kolak, virüse karşı önlemlerin alınmaya devam edileceğini söyleyerek, "Tüm dünyayı saran koronavirüsün etkilerini en aza indirmek için planlı bir şekilde çalışmalar yürütülecek. Vatandaşlarımızın toplu olarak kullandığı alanlar ile toplu yaşam alanlarının daha temiz ve sağlıklı olması tedbirler alınarak hijyen çalışmaları titizlikle yürütülüyor. İlimizi besleyen tüm içme suyu depolarımız temizlenip dezenfekte ediliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan ekipler, gece saatlerinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu yol ve caddelerde temizlik çalışması sürdürüyor. İlimiz genelinde temizlik çalışmaları ve tüm virüslere karşı dezenfekte çalışmaları sürdürülecektir" dedi.