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Bingöl'de toplu taşıma ücretsiz

59 dakika önce

Bingöl Belediyesi, Ramazan Bayramı münasebetiyle şehiriçi toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

Bingöl'de toplu taşıma ücretsiz, System.String[]
Bingöl Belediyesi, Ramazan Bayramı münasebetiyle şehiriçi toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın daha rahat ve hızlı bir ulaşım sağlamları ve sevdiklerine kolaylıkla kavuşabilmelerini sağlamak amacıyla Ramazan Bayram'ında toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz kıldık. Zabıta, İtfaiye, su şebeke başta olmak üzere birçok birim bayram süresince görev başında olacak. Su Şebeke Amirliği ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, bayram boyunca su ve kanalizasyon hizmetlerinde meydana gelebilecek aksaklıklarda ve olası bir yangına karşı 7/24 görevlerinin başında olacak. Bayramda vatandaşlarımızın huzurlu ve temiz bir ortamda kabristan ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ile Mezarlıklar Şefliği'ne bağlı ekiplerimizce yapılan çalışmalarda çevre temizliği, yabani ot kesimi, ağaç budanması, bakım onarım çalışmaları yapıldı. Vatandaşlarımız mezarlık ziyaretlerini rahat ve sağlıklı bir şekilde yapabilirler" ifadelerine yer verildi. - BİNGÖL
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:27 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Bingöl Belediyesi, Güncel
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